Греція висловила готовність відбудувати розбомблений росіянами пологовий у Маріуполі

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність Греції відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі – центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни», – відзначив Кіріакос Міцотакіс.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.









WordPress Slideshow — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок №2 у Маріуполі. Спочатку було відомо про 17 поранених, згодом з’ясувалось, що загинули 3 людини, в тому числі дитина.

За кілька днів після обстрілу росіянами маріупольського пологового загинула одна з вагітних. Йдеться про жінку з фоторепортажів журналістів, яку виносили на ношах. Її ненароджене немовля теж не вижило.

Цей варварський вчинок військових РФ засудили в ООН, ЮНІСЕФ, відповідну позицію висловила й низка країн. До прикладу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни, незважаючи на увагу до ролі СРСР у ІІ Світовій війні, зараз чинять з українцями в Маріуполі, як нацисти з мешканцями блокадного Ленінграда.

Тим часом російський міністр закордонних справ Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ. Він вважає, що будівлю захопив полк «Азов» та інші «радикали» і всередині нібито не було породіль і медперсоналу.

Водночас Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були у медзакладі та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ «не було уваги до другої сторони».

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