ОСТАННІ НОВИНИ

Греція висловила готовність відбудувати розбомблений росіянами пологовий у Маріуполі

Наталя Дуляба

|

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність Греції відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі – центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни», – відзначив Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок №2 у Маріуполі. Спочатку було відомо про 17 поранених, згодом з’ясувалось, що загинули 3 людини, в тому числі дитина.

За кілька днів після обстрілу росіянами маріупольського пологового загинула одна з вагітних. Йдеться про жінку з фоторепортажів журналістів, яку виносили на ношах. Її ненароджене немовля теж не вижило.

Цей варварський вчинок військових РФ засудили в ООН, ЮНІСЕФ, відповідну позицію висловила й низка країн. До прикладу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни, незважаючи на увагу до ролі СРСР у ІІ Світовій війні, зараз чинять з українцями в Маріуполі, як нацисти з мешканцями блокадного Ленінграда.

Тим часом російський міністр закордонних справ Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ. Він вважає, що будівлю захопив полк «Азов» та інші «радикали» і всередині нібито не було породіль і медперсоналу.

Водночас Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про рівно протилежне, адже  камери засвідчили, що породіллі були у медзакладі та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ «не було уваги до другої сторони».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів