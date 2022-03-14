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Померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового в Маріуполі

Ольга Денисяка

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Одна з вагітних жінок, які постраждали під час бомбардування Маріупольського пологового будинку, померла разом із ненародженою дитиною. Про це повідомив у Facebook уповноважений президента з прав людини Микола Кулеба.

«Померла вагітна жінки та її ненароджена дитина, яку днями евакуювали з пологового будинку в Маріуполі, обстріляного армією рф. Щиро співчуваю родині загиблих, а також рідним усіх, кого забрала ця люта війна…путінські окупанти знищують всіх і все: дорослих, дітей і навіть ненароджених», – йдеться в повідомленні.

Водночас журналістка Голосу Америки Ася Доліна повідомила у Facebook, що загиблою виявилась жінка з фоторепортажів журналістів, яку виносили на ношах . Це підтвердив Євген Малолетка, який зробив вказані фото.

Як повідомляв Львівський портал, 9 брезня окупанти повністю розбомбили пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Внаслідок авіаудару отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі.

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