Дії росіян у Маріуполі Блінкен порівняв із нацистською блокадою Ленінграда

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни, незважаючи на увагу до ролі СРСР у ІІ Світовій війні, зараз чинять з українцями в Маріуполі, як нацисти з мешканцями блокадного Ленінграда. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Кожен росіянин дізнався про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», – наголосив Ентоні Блінкен.

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH

Зазначимо, що під час Другої світової війни нацисти тримали в блокаді мешканців Ленінграда 872 дні. За час блокади населення міста потерпало від голоду, артилерійських обстрілів та бомбардування. Зв’язок із радянським тилом забезпечували авіація і через Ладозьке озеро, яке перебувало поза межами досягання німецької артилерії, але його пропускна спроможність була недостатньою. Блокада призвела до смерті понад 641 тисячі цивільних, десятки тисяч людей померли вже після евакуації.

Водночас заступниця держсекретаря США Венді Шерман висловила обурення через атаки РФ на Маріуполь, зокрема на дитячу лікарню й пологовий будинок, та закликала президента Росії Володимира Путіна негайно припинити агресію.

Horrified, outraged, and heartbroken by credible reports that a Russian airstrike destroyed a maternity and children’s hospital in Mariupol. How much more devastation will Putin’s senseless war of choice bring to the people of Ukraine? He must stop these heinous acts now. https://t.co/fX1oDBoBlL

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) March 9, 2022