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Дії росіян у Маріуполі Блінкен порівняв із нацистською блокадою Ленінграда

Наталя Дуляба

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни, незважаючи на увагу до ролі СРСР у ІІ Світовій війні, зараз чинять з українцями в Маріуполі, як нацисти з мешканцями блокадного Ленінграда. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Кожен росіянин дізнався про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», – наголосив Ентоні Блінкен.

Зазначимо, що під час Другої світової війни нацисти тримали в блокаді мешканців Ленінграда 872 дні. За час блокади населення міста потерпало від голоду, артилерійських обстрілів та бомбардування. Зв’язок із радянським тилом забезпечували авіація і через Ладозьке озеро, яке перебувало поза межами досягання німецької артилерії, але його пропускна спроможність була недостатньою. Блокада призвела до смерті понад 641 тисячі цивільних, десятки тисяч людей померли вже після евакуації.

Водночас заступниця держсекретаря США Венді Шерман висловила обурення через атаки РФ на Маріуполь, зокрема на дитячу лікарню й пологовий будинок, та закликала президента Росії Володимира Путіна негайно припинити агресію.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок №2 у Маріуполі. На щастя, обійшлося без загиблих, втім поранено 17 людей. Це і медперсонал, і породіллі.

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