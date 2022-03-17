На Київщині ЗСУ збили російський літак, ще один – підбили

У ніч на четвер, 17 березня, на Київщині українські військові знищили російський штурмовик Су-25, а також підбили винищувач Су-35. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Щойно в небі над Київщиною було знищено Су-25 та підбито Су-35 противника», – написав він.

Водночас Валерій Залужний додав, що за добу 16 березня ППО України знищила щонайменше 10 повітряних цілей російських окупантів.

Нагадаємо, що за останніми даними у війні, яку РФ почала проти України, втрати ворога вже сягнули понад 13800 солдат, 430 танків, 108 гелікоптерів, 84 літаки. Детальніше – за цим посиланням.

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