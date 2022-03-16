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Росія втратила більше 13800 військових, 430 танків і майже 200 літаків

Ольга Оличенко

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За повних дев’ятнадцять днів війни, яку відкрито веде Росія проти України, втрати окупантів перевищили 13800 солдат, 430 танків та майже 200 винищувачів і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 становлять:

  • особового складу – 13800 осіб,
  • танків ‒ 430 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
  • артилерійських систем – 190 од,
  • РСЗВ – 70 од,
  • засоби ППО – 43 од,
  • літаків (винищувачів) – 84 од,
  • гелікоптерів – 108 од,
  • автомобільної техніки – 819 од,
  • кораблі /катери – 3 од,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного – 11.
  • Спеціальна техніка – 10.

Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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