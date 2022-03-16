Росія втратила більше 13800 військових, 430 танків і майже 200 літаків

За повних дев’ятнадцять днів війни, яку відкрито веде Росія проти України, втрати окупантів перевищили 13800 солдат, 430 танків та майже 200 винищувачів і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 становлять:
- особового складу – 13800 осіб,
- танків ‒ 430 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
- артилерійських систем – 190 од,
- РСЗВ – 70 од,
- засоби ППО – 43 од,
- літаків (винищувачів) – 84 од,
- гелікоптерів – 108 од,
- автомобільної техніки – 819 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного – 11.
- Спеціальна техніка – 10.
Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Оличенко