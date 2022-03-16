Росія втратила більше 13800 військових, 430 танків і майже 200 літаків

За повних дев’ятнадцять днів війни, яку відкрито веде Росія проти України, втрати окупантів перевищили 13800 солдат, 430 танків та майже 200 винищувачів і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 становлять:

особового складу – 13800 осіб,

танків ‒ 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем – 190 од,

РСЗВ – 70 од,

засоби ППО – 43 од,

літаків (винищувачів) – 84 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки – 819 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного – 11.

Спеціальна техніка – 10.

Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.