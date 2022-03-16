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За день ППО знищила мінімум 10 повітряних цілей росіян

Наталя Дуляба

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Протягом середи, 16 березня, ППО України знищила щонайменше 10 повітряних цілей російських окупантів. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Так, протиповітряна оборона збила три російські винищувачі Су-30см, один винищувач-бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямках відповідно.

Нагадаємо, що за останніми даними у війні, яку РФ почала проти України, втрати ворога вже сягнули понад 13800 солдат, 430 танків, 108 гелікоптерів, 84 літаки. Детальніше – за цим посиланням.

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