Кількість жертв, розстріляних росіянами у черзі по хліб, зросла до 13 осіб

У Чернігові відомо вже про 13 загиблих людей, яких російські окупанти розстріляли в черзі по хліб. Про це йдеться на сторінці Верховної Ради України у Facebook.

Воєнний злочин російські військові скоїли в одному зі спальних районів Чернігова вранці 16 березня. Окупанти розстріляли з важкої артилерії мешканців, що стояли в черзі по хліб. Спочатку було відомо про 10 жертв, тепер їхня кількість зросла до 13.

Нагадаємо, 16 березня російські війська поблизу Запоріжжя також обстріляли автоколону з біженцями з Маріуполя. Відомо про п’ятьох поранених, в тому числі й дитина.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що росіяни відповідатимуть за всі злочини проти мирних людей, які вони скоїли під час нападу на Україну. За кожен акт тероризму російських військ на території України буде міжнародний трибунал.

Відомо, що за три тижні війни, яку веде РФ проти України, російські загарбники вбили вже 103 дітей.

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