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Окупанти розстріляли чернігівців, які стояли в черзі за хлібом: десять загинуло

Оксана Попович

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У Чернігові в одному із спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинуло щонайменше 10 мирних мешканців. Про це повідомляє Суспільне.

Обстріл неозброєних чернігівців стався 16 березня близько 10 години ранку. З місця повідомляється про як мінімум десятьох загиблих. Як зазначили в ОК «Північ», росіяни стріляли з важкої артилерії. Найімовірніше, з ГРАДів.

На відео нижче зафіксовано жахливі наслідки російського терору мирних жителів. У ролику демонструється місце трагедії і спроби людей транспортувати пораненого.

В посольстві США в Україні відреагували на обстріл окупантами людей, які стояли у черзі за хлібом у Чернігові.

«Сьогодні російські війська розстріляли 10 людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові. Такі жахливі напади мають припинитися. Ми розглядаємо всі можливі варіанти для притягнення до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні», – йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що росіяни відповідатимуть за всі злочини проти людей, які вони скоїли під час нападу на Україну. За кожен акт тероризму російських військ на території України буде міжнародний трибунал.

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