ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни розбомбили в Україні 400 закладів освіти та вбили 103 дитини

Любомира Фаберська

|

Росіяни в Україні зруйнували 400 закладів освіти вбили 103 дитини та утримують у заручниках мирних людей. Про це під час звернення до українців 16 березня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Президента України Президента Володимира Зеленського, російські війська зараз завдали Україні у сотні разів більших руйнувань, ніж Донбасу за вісім років війни. І постраждали найбільше території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь України.

«Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, росія вже випробувала на населенню України усі види озброєння, окрім ядерного, вбили 103 дитини.

«В Україні зруйновано 400 закладів освіти на сьогодні, найбільше в Донецькій області – 119. У Маріуполі окупанти захопили лікарню, обласну лікарню інтенсивного лікування. І без того вже пошкоджену російськими бомбами. Пацієнти та лікарі – у полоні. Всередину нагнали ще мешканців сусідніх будинків. Понад 400 людей – у заручниках! І окупанти використовують лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто. Цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не  відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьоновську. Хоча… Відрізняється. Зараз – іще підліше», – сказав Зеленський.

Окрім того російські військові беруть людей у заручники і використовують мирне населення як живий щит.

«Вчора ввечері окупанти взяли в заручники шістьох людей у Бучанській міській раді.

Утримують у полоні українського рятувальника, який був захоплений у погодженому гуманітарному коридорі!

Утримують у заручниках мерів кількох наших міст, активістів, журналіста… Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона буде відповідати за все.

Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України, неможливо буде відновити міжнародний порядок», – повідомив Володимир Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів