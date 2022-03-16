Росіяни розбомбили в Україні 400 закладів освіти та вбили 103 дитини

Росіяни в Україні зруйнували 400 закладів освіти вбили 103 дитини та утримують у заручниках мирних людей. Про це під час звернення до українців 16 березня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Президента України Президента Володимира Зеленського, російські війська зараз завдали Україні у сотні разів більших руйнувань, ніж Донбасу за вісім років війни. І постраждали найбільше території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь України.

«Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, росія вже випробувала на населенню України усі види озброєння, окрім ядерного, вбили 103 дитини.

«В Україні зруйновано 400 закладів освіти на сьогодні, найбільше в Донецькій області – 119. У Маріуполі окупанти захопили лікарню, обласну лікарню інтенсивного лікування. І без того вже пошкоджену російськими бомбами. Пацієнти та лікарі – у полоні. Всередину нагнали ще мешканців сусідніх будинків. Понад 400 людей – у заручниках! І окупанти використовують лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто. Цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьоновську. Хоча… Відрізняється. Зараз – іще підліше», – сказав Зеленський.

Окрім того російські військові беруть людей у заручники і використовують мирне населення як живий щит.

«Вчора ввечері окупанти взяли в заручники шістьох людей у Бучанській міській раді.

Утримують у полоні українського рятувальника, який був захоплений у погодженому гуманітарному коридорі!

Утримують у заручниках мерів кількох наших міст, активістів, журналіста… Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона буде відповідати за все.

Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України, неможливо буде відновити міжнародний порядок», – повідомив Володимир Зеленський.

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