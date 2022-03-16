Біля Миколаєва збили російський гелікоптер

Поблизу Миколаєва українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Військовослужбовці опублікували відео, на якому видно розбитий вщент російський гелікоптер Ка-52.

Зазначимо, за останніми даними у війні, яку РФ почала проти України, втрати ворога вже сягнули понад 13800 солдат, 430 танків, 108 гелікоптерів, 84 літаки. Детальніше – за цим посиланням.

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