Стала відома кількість депутатів, які виїхали за кордон: більшість – із ОПЗЖ

Станом на сьогоднішній ранок 26 народних депутатів перебувають за межами України. Десять жінок-депутаток поїхали в ПАРЄ. Втім причини та мотиви втечі решти народних обранців – невідомі. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНІАН.

В ефірі телемарафону очільник парламенту повідомив, що загалом 26 депутатів наразі перебувають за кордоном.

«Десь 10 з них – це ті народні депутати, жінки-народні депутати, які були скеровані мною до Парламентської Асамблеї Ради Європи, щоби відстояти рішення щодо виключення Російської Федерації з ПАРЄ», – поінформував Стефанчук.

Водночас причин виїзду з України інших депутатів він не назвав.

«Всі решта народні депутати, скажімо так, які проукраїнського штибу, працюють у Верховній Раді. А є і інші народні депутати, які виїхали з України. Причини більшості мені наразі невідомі», – зауважив очільник Ради.

На уточнююче запитання, про які фракції йде мова, Стефанчук відповів, що це представники переважно однієї фракції – «Опозиційної платформи – За життя». Саме вони у більшості серед тих, хто покинув країну. Що їх спонукало виїхати, Стефанчук не знав, але додав, що цих депутатів він ніде не відряджав.

Раніше повідомлялося, що нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук. Його обвинувачують у державній зраді.

Водночас Державне бюро розслідувань провело обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

Так, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучили три рушниці та значні суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного – дві гранати, а в депутата Олега Волошина знайшли також і пістолет. Із цієї трійці лише Чорний поки перебуває в Україні.

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