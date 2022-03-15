Під час обшуків у нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю та готівку

Державного бюро розслідувань провело обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

Обшуки проводили у межах досудового розслідування щодо службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі й народним депутатам, у незаконному виїзді за кордон.

Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича з-поміж іншого вилучили три рушниці та значні суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а в депутата Олега Волошина знайшли також і пістолет.

Як пише Українська правда із посиланням на власні джерела, справа стосується співробітників Держприкордонслужби, які, ймовірно, сприяли нардепам у незаконному перетині кордону. Із вищезгаданих депутатів в Україні перебуває лише Віктор Чорний.

Слідство у кримінальному провадженні триває (ч.3 ст.365 ККУ – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає від 7 до 10 років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.