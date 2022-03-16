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США нададуть Україні системи ППО

Наталя Дуляба

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Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи протиповітряної оборони для боротьби з російською агресією. Про це він сказав під час звернення з Білого дому 16 березня, пише Укрінформ.

«На запит президента Зеленського ми визначили та зараз допомагаємо Україні придбати додаткові системи ППО більшого радіусу дії й боєприпасів для них», – сказав Джо Байден.

Він також наголосив на виділенні додаткових 800 мільйонів доларів на без пекову допомогу Україні.

«У суботу моя адміністрація ухвалила виділення близько 200 мільйонів доларів, щоби забезпечити стабільний потік зброї і боєприпасів в Україну. І зараз я знову застосовую свої президентські повноваження, щоби активувати додаткову підтримку у сфері безпеки та надалі допомагати Україні відбивати напад росії – ще 800 мільйонів доларів підтримки», – зауважив президент США.

Оголошений пакет допомоги для України включатиме:

  • 800 систем протиповітряної оборони
  • 9000 ручних протитанкових систем високої точності
  • 7000 одиниць стрілецької зброї
  • 20 мільйонів патронів
  • безпілотники

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для оборони проти російських окупантів. Вони мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Однак ці комплекси мають більшу дальність, ніж у ракет Stinger, які раніше поставляли в Україну, тож ЗСУ зможуть відбивати російські крилаті ракети.

Як писав Львівський портал, 16 березня президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати України системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками і ракетами, якщо Захід не хоче закрити небо.

Також Зеленський запропонував Сполученим Штатам утворити новий союз U-24 – об’єднання держав, здатних негайно зупиняти конфлікти у світі.

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