ОСТАННІ НОВИНИ

З Маріуполя змогли виїхати 20 тисяч людей

Ольга Денисяка

|

15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 000 людей. Про це в Телеграм заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За інформацією Тимошенка, впродовж дня з міста виїхали чотири тисячі авто. З них 570 вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей.

Загалом 15 березня із заблокованих міст  гуманітарними коридорами вдалось евакуювати близько 29 000 людей.

Як повідомляв Львівський портал, у вівторок, 15 березня, в Україні погодили дев’ять гуманітарних коридорів задля евакуації мирних мешканців із населених пунктів, які тимчасово утримують російські окупанти. Гуманітарні коридори мали відкрити у Донецькій, Київській, Сумській і Харківських областях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів