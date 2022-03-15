З Маріуполя змогли виїхати 20 тисяч людей

15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 000 людей. Про це в Телеграм заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За інформацією Тимошенка, впродовж дня з міста виїхали чотири тисячі авто. З них 570 вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей.

Загалом 15 березня із заблокованих міст гуманітарними коридорами вдалось евакуювати близько 29 000 людей.

Як повідомляв Львівський портал, у вівторок, 15 березня, в Україні погодили дев’ять гуманітарних коридорів задля евакуації мирних мешканців із населених пунктів, які тимчасово утримують російські окупанти. Гуманітарні коридори мали відкрити у Донецькій, Київській, Сумській і Харківських областях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.