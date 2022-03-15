Пентагон не вважає удар РФ по Яворівському полігоні спробою атакувати оборонну допомогу Україні

США не розглядають напад РФ на Яворівський полігон як спробу атакувати доставку безпекової допомоги Україні. Про це пише Європейська правда з посиланням на CNN.

Речник Пентагону Джон Кірбі зауважив, що полігон не був одним із маршрутів, через який США надають допомогу Україні у сфері безпеки.

«Я не говоритиму про всі форми того, як ми продовжуємо шукати способи допомогти Україні захистити себе. Ми збираємося і надалі надавати українцям якомога більше допомоги для забезпечення безпеки якнайшвидше та найефективнішим способом. І є багато різних способів», – додав Кірбі.

Зауважимо, що речник прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що російські ракетні удари по українській базі поблизу польського кордону викликають глибоке занепокоєння, але не завадять Лондону продовжувати надавати Україні оборонну зброю.

Як писав Львівський портал, внаслідок обстрілу Яворівського полігону, що за 20 км від кордону з Польщею, загинули 35 людей, ще 134 особи отримали поранення.

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