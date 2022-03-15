Байден схвалив виділення Україні 13,6 млрд дол

Президент США Джо Байден підписав закон про двопартійне фінансування, який передбачає виділення 13,6 млрд дол військової та гуманітарної допомоги Україні. Про це президент США повідомив у Twitter.

«Я щойно підписав двопартійний законопроект про фінансування уряду, який залишив уряд відкритим і надав Україні історичні 13,6 мільярдів доларів», – написав Байден.

Зазначимо, напередодні палата представників США схвалила термінове виділення Україні допомоги розміром 13,6 млрд доларів. Спікер Палати Ненсі Пелосі вказала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише «верхівкою».

Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців. Екстрена допомога Україні включена в схвалений Палатою законопроєкт про державне фінансування на 1,5 трлн доларів.

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