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У Конгресі США схвалили виділення понад 13 млрд доларів на допомогу Україні

Наталя Дуляба

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Палата представників США схвалила термінове виділення Україні допомоги розміром 13,6 млрд доларів. Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Спікер Палати Ненсі Пелосі вказала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише «верхівкою».

Тепер законопроєкт відправляється до Сенату. Зазначається, що він  має вжити заходів до опівночі.

Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та  гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.

Екстрена допомога Україні включена в схвалений Палатою законопроєкт про державне фінансування на 1,5 трлн доларів.

Як писав Львівський портал, напередодні Міжнародний валютний фонд підтримав виділення для України 1,4 млрд доларів екстреного фінансування.

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