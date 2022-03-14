Суд ООН у Гаазі призначив дату оголошення рішення у справі проти РФ про геноцид

Міжнародний суд ООН в Гаазі оголосить своє рішення щодо вимоги України запровадити тимчасові заходи у справі проти Росії щодо неіснуючого «геноциду» російськомовних 16 березня. Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужбу суду.

Суд винесе ухвалу в середу о 16:00 за місцевим часом. Через пандемію Covid-19 лише члени cуду та представники держав-сторін справи будуть присутні у Великій залі правосуддя.

Україна просила суд наказати РФ негайно призупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є «запобігання і покарання» нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Також Україна просила наказати, щоб Російська Федерація негайно забезпечила, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, і будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується «запобігання» чи «покарання» за нібито вчинення Україною геноциду.

У цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Втім відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.

Як писав Львівський портал, 27 лютого Україна направила позов проти Російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі через військову агресію проти нашої держави. Росія спотворює поняття геноциду для виправдання своєї агресії.

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