Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ракетні удари поблизу Львова підкреслюють важливість попереднього рішення угорського уряду не дозволяти транспортування через Угорщину летальної допомоги для оборони України. Про це пише Європейська правда із посиланням на Hungary Today.

Сійярто наголосив, що Угорщина чинитиме опір усім формам тиску та зберігатиме заборону на ввезення зброї в Україну зі своєї території.

Військові дії в Україні стають все більш серйозними і зміщуються на захід, додав він.

За словами міністра, російські військові операції чітко показують, що транспортування зброї становлять серйозні ризики для Угорщини та українського Закарпаття, де проживає багато етнічних угорців.

Водночас Британія заявила, що російські ракетні удари по українській базі поблизу польського кордону викликають глибоке занепокоєння, але це не завадить Лондону продовжувати надавати Україні оборонну зброю.

Як відомо, внаслідок обстрілу Центру миротворчості на Львівщині, що за 20 км від кордону з Польщею, 35 людей загинули та понад 130 отримали поранення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Сійярто не дозволив транзит летальної зброї для України. Його ж діями Угорщина блокувала відключення Росії від SWIFT.

Окрім того Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО.

На фото (з права) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який тепло ручкається із своїм колегою з країни-терориста росії.

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