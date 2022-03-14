На Львівщині повітряна тривога

Ввечері понеділока, 14 березня, о 19.55 у Львові знову почали лунати сирени повітряної тривоги. Львів’ян закликають терміново спуститися в укриття цивільного захисту. Аналогічні попередження людей з’явилися й у районах Львівщини.

Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:

Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.

Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.

Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Карта із доступними укриттями за посиланням.

У неділю ранковий сигнал повітряної тривоги завершився ракетною атакою на Міжнародний центр миротворчості. Внаслідок бомбардування загинуло 35 людей.

Сирени на Львівщині також спрацювали сьогодні близько 02:19 ночі. Працювала ППО, утім авіаудару зазнала Рівненщина.

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