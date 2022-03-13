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Росіяни майже зруйнували аеропорт Івано-Франківська, – мер

Ольга Денисяка

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Російські загарбники внаслідок ракетних ударів по Івано-Франківському аеропорту майже знищили його інфраструктуру. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у національному телеефірі, передає УП.

«Добивають нашу інфраструктуру аеропорта, вона вже майже зруйнована. І це вже третя атака на аеропорт.  Ворог б’є прицільно зараз по аеропорту, третій раз уже завдано удар. На щастя, по попередній інформації, жертв немає», – повідомив Марцінків.

Марцінків додав, що цього разу «майже 2,5 години була тривога, потім дали відбій – і буквально через 10 хвилин почали падати ракети».

За його словами, після першого удару в ручному режимі дали повітряну тривогу, але це вже вдруге, коли не спрацьовує тривога.  Мер також попросив мешканців не публікувати інформацію про місце вибухів у соцмережах, аби не допомоагати ворогові.

Нагадаємо, під ранок 13 березня російські окупанти втретє з початку війни завдали удару по аеропорту Івано-Франківська, а також вперше атакували Львівщину: випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському військовому полігону) у селі Старичі, неподалік від кордону з Польщею.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, російські окупаційні війська здійснюють авіаудари у західних областях України, щоб деморалізувати населення та показати, що спокійного місця немає ніде.

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