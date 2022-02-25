Надзвичайний жест: Папа Римський сам пішов у посольство РФ через війну в Україні

У п’ятницю, 25 лютого, Папа Римський Франциск відвідав посольство Росії, щоб передати послу Москви свою стурбованість з приводу вторгнення Росії в Україну. Такий жест є безпрецендентним відхиленням від дипломатичного протоколу. Про це пише УНІАН, посилаючись на Reuters.

За словами прессекретаря Ватикану Маттео Бруні, 85-річний Папа Франциск провів близько 30 хвилин у російському посольстві, яке розташоване неподалік від Ватикану.

«Він пішов, щоб висловити свою стурбованість війною», – зазначив Бруні.

Реклама партнерів

Варто зазначити, що зазвичай Папи приймають послів та голів держав у Ватикані. Відтак дипломатичний протокол передбачає, що держсекретар Ватикану мав викликати посла до себе або організувати зустріч з Папою в Апостольському палаці.

Тож для Папи Франциска покинути місто-державу та поїхати навіть на невелику відстань до російського посольства при Святому Престолі стало надзвичайним жестом, можливо, навіть виразом його гніву з приводу вторгнення Москви в Україну.

Нагадаємо, що Папа Франциск неодноразово закликав парафіян світу до спільної молитви за мир в Україні. Водночас війну в нашій держав Папа називав «безумством» та сподівався, що напруженість між Києвом та Москвою можна буде подолати через багатосторонній діалог.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.