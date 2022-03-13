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У Львові чутно вибухи

Оксана Попович

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Вночі 13 березня мешканці Львова почули вибухи. Наразі немає інформації, що саме стало ціллю ворога в околицях Львова.

Близько 3:30 у Львові почали лунати сирени, оголосили повітряну тривогу. Відтак три години поспіль містяни перебували в укриттях. О 6:35 оголошено про відбій повітрняної тривоги.

Зі слів очевидців, вибухи було чутно близько 6 год. ранку.

Нагадуємо містянам та мешканцям області, якщо ви чуєте вночі вибухи, не розповсюджуйте у соціальних мережах та різноманітних месенджерах інформацію про те, де, коли й що ви чули чи чуєте. Адже ви можете здати ворогу позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

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