На Львівщині відновлюють навчання: 54 школи працюватимуть очно

З понеділка, 14 березня, школи Львівської області відновлюють навчання. Більшість закладів освіти розпочинає дистанційне навчання. Однак 54 школи в області працюватимуть у звичайному, очному форматі, декілька закладів обрали змішану форму. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Також за гнучким графіком відновлюється навчальний процес у професійно-технічних закладах освіти.

Директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска розповів про створений волонтерами проєкт «Дистанційна школа», до якого долучилися кращі педагоги. Мета проєкту дати можливість отримувати знання дітям, які в умовах війни не можуть відвідувати школу.

«На сьогодні у Дистанційній школі зареєстровано 1301 учні. З них 57 % – це діти з Харківської області, 21 % – з Київської, також 9% – учні, які переїхали з інших регіонів на Львівщину», – пояснив Олег Паска.

Департамент освіти Львівської обласної військової адміністрації напрацював та розіслав освітянам рекомендаційного листа та порядок дій для зарахування у школи Львівської області учнів, які приїхали з інших регіонів.

Олег Паска також повідомив, що близько 15 тис. переселених осіб зараз тимчасово розміщені та проживають у закладах освіти Львівщини. 515 переселених дітей сиріт перебувають під опікою вихователів та педагогів області. Завдяки волонтерам, благодійникам, діти забезпечені усім необхідним і також залучені до навчального процесу.

Зазначимо, що понеділка, 14 березня, учні львівських шкіл вчитимуться дистанційно, оскільки приміщення навчальних закладів зараз використовують для поселення вимушено переміщених осіб.

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