З 14 березня школи Львова відновлюють навчання

З понеділка, 14 березня, учні львівських шкіл повертаються до дистанційного навчання, оскільки приміщення навчальних закладів зараз використовують для поселення вимушено переміщених осіб. Про у відеозверненні повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львові ухвалили рішення з понеділка, 14 березня, відновити навчання для школярів 1-11 класів в онлайн-форматі.

Андрій Садовий пояснив,що для дітей, які приїхали з інших регіонів і сьогодні живуть у приміщеннях шкіл, навчання буде організовано в приміщенні тієї ж школи, також онлайн. Якщо мова про дітей, які разом із рідними живуть у домівках львів’ян, приватних прихистках чи хостелах, то батьки повинні зареєструватись у найближчій школі, і їхні діти також будуть мати можливість приєднатись до навчання. Якщо немає відповідної техніки для участі в заняттях, школи старатимуться надати таку можливість.

Щодо дошкільнят, то будівлі та приміщення деяких садочків наразі також використовуються для того, щоб приймати тимчасово переміщених осіб. Однак наступного тижня у місті спробують перепланувати роботу таким чином, щоб хоча б частково відновлювати роботу і створювати резервні садочки.

Водночас студенти вишів повинні з’ясувати формат навчання окремо в кожному університеті. Оскільки «Львівська Політехніка» наступного тижня ще не буде відновлювати навчання, а Національний університет імені Івана Франка вже з понеділка починає навчання онлайн.

Як повідомляв Львівський портал, школи області також з понеділка, 14 березня, відновлюють навчання. Кожна школа самостійно обиратиме формат працювати.

Раніше стало відомо, що через війну в Україні цьогоріч збираються скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Також через війну в Україні вже скасували пробне ЗНО-2022.

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