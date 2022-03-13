На Чернігівщині ЗСУ розбили танкову колону ворога

Українські захисники у Чернігівський області знищили російську танкову колону, яка намагалася прорватися до Києва. Про це йдеться на сторінці оперативного командування «Північ» у Facebook.

«Військові частини та підрозділи оперативного командування «Північ» продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від «руських асвабадітєлєй». Цього разу не пощастило танковому підрозділу, який мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України», – йдеться у повідомленні.

Сили ЗСУ вступили у запеклий бій із ворогом та знищили його. Відтак російським танкістам не судилося побачити столицю нашої Батьківщини.

Напередодні повідомлялося, що «Азов» дав відсіч окупанту в Маріуполі. Так, українські бійці знищили шість танків, два БТРи, один «Тигр» та взяли у полон 12 російських солдат.

Натомість у Генштабі ЗСУ підрахували бойові втрати Росії за 17 днів війни в Україні. Російська армія втратила понад 12 тисяч військових, більше тисячі бойових броньованих машин та 160 літаків і гелікоптерів.

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Фото: Оперативне командування «Північ»