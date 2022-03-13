«Азов» дав відсіч окупанту в Маріуполі: знищено 6 танків, 2 БТРи та один «Тигр»

Українські Збройні сили продовжують героїчно протистояти російським окупаційним військам у Маріуполі. За місто тривають запеклі бої, в ході яких українські бійці нищать російські війська та ворожу техніку. Про це йдеться на Telegram-каналі полку «Азов».

У полку розповіли про результати сьогоднішнього бою у Маріуполі. Незважаючи на переважаючі сили противника, захисники міста дають гідну відсіч агресору.

Так, командир танкової роти на своєму танку знищив три ворожі танки Т-72 та один бронеавтомобіль «Тигр». Загалом же бійці «Азову» знищили шість танків, а також два БТРи, один «Тигр». Особовий склад ворога також зазнав втрат. Крім того, у полон до «азовців» потрапило 12 окупантів.

«Азовці» продовжують захищати містян від орди. Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий лишити замість красивого в минулому міста лише руїни. Боротьба за життя півмільйонного міста триває», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники тримають у блокаді та постійно обстрілюють Маріуполь майже два тижні. За цей час ворог вбив 1 582 мирних жителів.

А напередодні російські окупанти відкрили вогонь по мечеті в Маріуполі, в якій ховалися більше 80 людей, в тому числі й громадяни Туреччини.

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