Генштаб оприлюднив втрати росіян за 17 днів війни

За 17 повних днів з початку вторгнення на територію України російська армія втратила понад 12 тисяч військових, більше тисячі бойових броньованих машин та 160 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

З 24 лютого до 13 березня загальні бойові втрати противника склали:

особового складу – понад 12 000 осіб,

танків – 374 од,

бойових броньованих машин ‒ 1226 од,

артилерійських систем – 140 од,

реактивних систем залпового вогню – 62 од,

Засобів протиповітряної оборони – 34 од,

літаків – 74 од,

гелікоптерів – 86 од,

автомобільної техніки – 600 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з паливом – 60,

Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7.

У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.