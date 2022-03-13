Генштаб оприлюднив втрати росіян за 17 днів війни

За 17 повних днів з початку вторгнення на територію України російська армія втратила понад 12 тисяч військових, більше тисячі бойових броньованих машин та 160 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
З 24 лютого до 13 березня загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків – 374 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
- артилерійських систем – 140 од,
- реактивних систем залпового вогню – 62 од,
- Засобів протиповітряної оборони – 34 од,
- літаків – 74 од,
- гелікоптерів – 86 од,
- автомобільної техніки – 600 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з паливом – 60,
- Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7.
У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка