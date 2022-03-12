Володимир Зеленський: «Ми не маємо права зменшувати силу спротиву»

Президент України Володимир Зеленський про те, як всі українці 17 днів поспіль самовіддано обороняють державу від російських окупантів, і про важливість не збавляти темпи:

«Українці! Хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно. Ми маємо надзвичайні успіхи. Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам, уже ввійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву.

Ворог заводить на нашу територію нові й нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе. Резервістів, строковиків, найманців. Вони намагаються взяти нас кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і в Україну.

Я впевнений: у них це не вийде. Це не дасть їм результату. Але щоб це у них не вийшло, ще треба боротися, ще треба усім нам, усім українцям, і надалі зосереджено працювати на оборону нашої держави. Працювати разом. Без внутрішніх розколів. Підтримуючи одне одного по всій Україні: від Ужгорода до Мелітополя, від Чернігова до Маріуполя, від Львова до Харкова. Саме так, як ми всі робимо вже 17-й день війни.

Українці! Українки! Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах. Виконувати свою роботу на 100%, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони, для нашої армії, для наших захисників і захисниць.

Це вітчизняна війна. Це народна війна. Це наша війна. Це війна за нашу незалежність. Не просто держави, а всього українського, що було, є й буде на світі. Слава Україні!».

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