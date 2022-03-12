Збірна України оновила свій рекорд за кількістю медалей на Паралімпіаді

Українська збірна здобула вже 28 медалей на Паралімпійських іграх-2022 у Пекіні і таким чином оновила свій рекорд за кількістю здобутих нагород. Про це пише Суспільне.

Україна перед заключними двома днями Паралімпіади-2022 мала в доробку 25 медалей. Цей показник був повторенням рекорду: у 2006 та 2014 роках українські паралімпійці здобули таку ж кількість нагород.

При цьому у Пекіні Україні вдалося побити рекорд за кількістю золотих нагород. І ось тепер українські паралімпійці ще й оновили найкращий результат за загальною кількістю медалей.

Встановити новий рекорд Україні вдалося завдяки трьом медалям, здобутих у лижних перегонах. Одна з них виявилася золотою: Олександра Кононова виграла гонку на середню дистанцію, вдруге оновивши рекорд за кількістю «золота».

За підсумками восьми змагальних днів Україна має 28 медалей і продовжує утримуватися на другому місці у медальному заліку. Втім наші спортсмени ще можуть покращити медальний результат Паралімпіади-2022. Попереду заключний день Ігор у Пекіні, де також відбудеться змагання з лижних перегонів за участі українців.

Як писав Львівський портал, Паралімпіада-2022 почалась у Пекіні (Китай) 4 березня і завершиться 13 березня. У складі збірної України – 29 спортсменів. Російських та білоруських спортсменів від участі у зимових Паралімпійських іграх усунули через агресію цих країн проти України.

Перед початком Паралімпіади українські спортсмени влаштували акцію проти війни.

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