Українські паралімпійці влаштували в Пекіні акцію проти війни

Українська паралімпійська збірна провела акцію під гаслами «Ні війні! Мир Україні!». Відео з події опублікував у Facebook президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.

Спортсмени з України розгорнули плакати і вигукували «Peace for Ukraine!» («Мир Україні!»). Присутні спортсмени з інших країн їм аплодували та підходити до них привітатись.

Додамо, 4 березня у Пекіні в Китаї почалась Паралімпіада-2022. У складі збірної України є 29 спортсменів. Російських та білоруських спортсменів від участі у зимових Паралімпійських іграх усунули через агресію циї країн проти України.

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