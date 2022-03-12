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Удари по Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську: гатили крилатими ракетами

Оксана Попович

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У п’ятницю, 11 березня, на світанку по Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську запустили щонайменше десяток крилатих ракет. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Щодо діяльності повітряної компоненти ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ», – розповіли в ЗСУ.

До завдання ракетного удару залучили не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск щонайменше 10 крилатих ракет.

Нагадаємо, вранці 11 березня у Луцьку з боку аеродрому пролунали вибухи. Внаслідок ворожого авіаудару четверо людей загинуло, ще шестеро отримали поранення.

Водночас три ворожих авіаудари прийшлися по Дніпру. Там було відомо принаймі про одну загиблу людину.

Того ж дня на світанку прозвучали вибухи і в районі аеропорту в Івано-Франківську. Проте містян не попередили про тривогу, адже система оповіщення не спрацювала.

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