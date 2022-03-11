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Під час авіаудару в Луцьку загинули четверо людей

Ольга Денисяка

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У Луцьку наразі підтверджено інформацію про чотирьох загиблих та шістьох поранених внаслідок ударів по місцевому аеродрому. Про це заявив міський голова Луцька Ігор Поліщук в ефірі українських телеканалів, передає УП.

«У нас був зрадник, якого затримали працівники СБУ. Так званий «аеролюбитель», який був членом громадської організації. Він співпрацював з ФСБ, передавав інформацію щодо нашого військового аеродрому, пересування літаків», – заявив Ігор Поліщук.

Зазначимо, орієнтовно о 5:45 в аеродром влучили ракети. Станом на зараз ДСНС усуває наслідки, також працюють екологи.

Як повідомляв Львівський портал, 11 березня у Луцьку з боку аеродрому пролунали вибухи.  Водночас три ворожих авіаудари прийшлися по Дніпру.

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