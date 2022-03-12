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Сумська тероборона голіруч взяла три російські танки

Оксана Попович

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На Сумщині територіальна оборона голіруч зупинила три російських танки та самохідну артилерійську установку. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що тероборона Сумщини кожного дня чинить спротив ворогу: збирає трофеї та знешкоджує ворога

«16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила три танки фашистської Росії та одну САУ. Щонайменше двоє 200-х «смажених чебуреків», – написав очільник ОВА.

Раніше Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що українська армія буде бити ворога його ж зброєю. Адже українські військовослужбовці поповнили арсенал військової техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою.

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