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Спрацював «Байрактар»: ЗСУ знищили ворожий пункт управління

Наталя Дуляба

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У п’ятницю ввечері, 11 березня, на Київщині українські військові за допомогою безпілотника «Байрактар» знищили пункт управління військових РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Верховний Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні Сили!», – написав він і опублікував відео, на якому видно, як від удару російська техніка розлітається на друзки.

Зазначимо, 11 березня поблизу Чернігова українські захисники збили ще один російський винищувач Су-34.

Нагадаємо, за п’ятнадцять днів війни, яку Росія веде в Україні, втрати окупантів перевищили 12 тисяч особового складу, 83 гелікоптери, 57 літаків, 353 танки, 1165 броньованих машин тощо. Детальніше – за цим посиланням.

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