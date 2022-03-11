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Втрати окупантів за добу: 266 солдат, 18 танків та 60 ББМ

Оксана Попович

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Загалом за 15 днів війни російська армія втратила понад 12 тисяч військових, 1165 бойових броньованих машин та 140 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

З 24 лютого до 11 березня, тобто за 15 повних днів війни, загальні бойові втрати противника склали:

  • особового складу – 12 000 осіб,
  • танків  ‒ 353 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1165 од,
  • артилерійських систем – 125 од,
  • реактивних систем залпового вогню – 58 од,
  • засобів протиповітряної оборони – 31 од,
  • літаків – 57 од,
  • гелікоптерів – 83 од,
  • автомобільної техніки – 558 од,
  • кораблі /катери – 3 од,
  • цистерн з паливом – 60,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7.

У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Водночас втрати противника за минулу добу склали: особового складу – 266, танків – 18, ББМ – 60, артилерійських систем – 2, реактивних систем залпового вогню – 2, засобів ППО – 2 та автомобільної техніки – 32.

Раніше повідомлялося, що за добу 10 березня Українські Збройні Сили знищили дві колони техніки і уразили 10 літаків РФ.

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