Втрати окупантів за добу: 266 солдат, 18 танків та 60 ББМ

Загалом за 15 днів війни російська армія втратила понад 12 тисяч військових, 1165 бойових броньованих машин та 140 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

З 24 лютого до 11 березня, тобто за 15 повних днів війни, загальні бойові втрати противника склали:

особового складу – 12 000 осіб,

танків ‒ 353 од,

бойових броньованих машин ‒ 1165 од,

артилерійських систем – 125 од,

реактивних систем залпового вогню – 58 од,

засобів протиповітряної оборони – 31 од,

літаків – 57 од,

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки – 558 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з паливом – 60,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7.

У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Водночас втрати противника за минулу добу склали: особового складу – 266, танків – 18, ББМ – 60, артилерійських систем – 2, реактивних систем залпового вогню – 2, засобів ППО – 2 та автомобільної техніки – 32.

Раніше повідомлялося, що за добу 10 березня Українські Збройні Сили знищили дві колони техніки і уразили 10 літаків РФ.

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