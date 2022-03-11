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Українські військові збили ще один ворожий винищувач

Наталя Дуляба

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На чернігівському напрямку українські захисники збили ще один російський літак Су-34. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Північ» у Facebook.

«Чернігівські оборонці ліквідували ворожий літак. Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників! Разом – до перемоги!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за п’ятнадцять днів війни, яку Росія веде в Україні, втрати окупантів перевищили 12 тисяч особового складу, 83 гелікоптери, 57 літаків, 353 танки, 1165 броньованих машин тощо. Детальніше – за цим посиланням.

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