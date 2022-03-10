Оприлюднили перелік компаній, які не пішли з Росії

Міністерство закордонних справ України опублікувало перелік з 50 компаній, які досі залишаються в Росії. Про це йдеться у Facebook міністерства.

МЗС закликає зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ, а відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти.

У відомстві наголошують, що кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян.

«Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни. За два тижні неспровокованої військової агресії Росії внаслідок авіаційних ударів і розстрілів вже загинули понад 50 дітей. Єдиним винятком можуть бути компанії, чиї постачання обгрунтовані критичними гуманітарними потребами», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, ще тиждень тому через розгорнуту війну в Україні російський ринок покинули більше 70 світових брендів. Щодня цей перелік доповнюється.

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