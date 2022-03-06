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Захищати Україну їдуть 20 тисяч добровольців з 52 країн світу

Ольга Денисяка

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що захищати людей від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців. Про це він заявив 6 березня, передає hromadske.

Міністр назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців. Так, до України їдуть добровольців з 52 країн світу.

«Мобілізація вільних людей світу просто вражає. До нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання. Ми їх не наймали, не стимулюємо нічим. Це їхнє бажання воювати на боці добра», – повідомив міністр.

Дмитро Кулеба зауважив, що не може розголошувати розподіл добровольців за країнами, а також дані про те, хто вже прибув до України.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що підтримає будь-кого, хто хоче допомогти українцям у боротьбі з російським вторгненням. А парламент Литви одноголосно ухвалив зміни до закону про національну безпеку, які передбачають дозвіл громадянам на службу в Україні у резерві ЗСУ. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також говорив, що воювати на боці України данцям дозволено законом.

Зазначимо, що вже три тисячі американських добровольців заявили про готовність приїхати в Україну та влитися до лав міжнародного батальйону, який воюватиме проти російських окупантів.

Як повідомляв Львівський портал, 27 лютого Володимир Зеленський закликав усіх небайдужих громадян іноземних держав приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, щоб повернути безпеки у Європу та світ.

Відтак 1 березня Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону оборони України з 1 березня 2022 року.

А вже5 березня пресслужба президента України повідомила про створення сайту fightforua.org для іноземців, які бажають допомогти Україні захистити свободу та територіальну цілісність, відбивши вторгнення російської армії.

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