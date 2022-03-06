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Три тисячі американських ветеранів хочуть воювати за Україну

Оксана Попович

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Кілька тисяч американських добровольців готові приїхати в Україну та влитися до лав міжнародного батальйону, який воюватиме проти російських окупантів. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Три тисячі американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.

Серед американських добровольців – ветерани із 20-річним стажем. Переважно це вихідці з пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь. Але охочі є й і поміж американців, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.

Як повідомляв Львівський портал, 27 лютого Володимир Зеленський закликав усіх небайдужих громадян іноземних держав приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, щоб повернути безпеки у Європу та світ.

Відтак 1 березня Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону оборони України з 1 березня 2022 року.

А вже5 березня пресслужба президента України повідомила про створення сайту fightforua.org для іноземців, які бажають допомогти Україні захистити свободу та територіальну цілісність, відбивши вторгнення російської армії.

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