З початку вторгнення Росії загинуло 38 українських дітей

З початку вторгнення Російської Федерації в Україну 38 дітей загинуло, ще 71 дитина отримала поранення. Про це на своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

Станом на 12 год. 6 березня в Україні внаслідок військових дій ворога постраждали майже 110 маленьких українців – 38 дітей загинуло, ще 71 дитина поранена.

«Ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо», – додала український омбудсмен.

Уповноважена ВРУ з прав людини зазначила, що лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Крім того, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

«На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення», – розповіла Денісова.

Також є інформація про померлого хлопчика, який народився у Харкові 40 днів тому. Під час кількаденного перебування у бомбосховищі дитина захворіла на пневмонію. Хворобу в таких умовах не вдалося подолати.

Денісова повідомила, що внаслідок повітряної атаки ворога на Білу Церкву ракетними ударами пошкодили 15 приватних будинків, де перебували літні люди та діти. Число жертв там наразі невідоме.

Водночас в напрямку Гостомель–Буча–Ірпінь в укриттях перебуває до 70 малюків. Там є поранені, але лікарів та волонтерів російські війська до дітей не допускають.

«Збройні сили Російської Федерації продовжують грубо порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на РФ для припинення воєнної агресії проти України», – наголосила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що у місті Буча під Києвом російські війська продовжують нещадно обстрілювати житлові будинки, автомобілі, вбивати мирних жителів і навіть дітей.

Через обстріли житлових кварталів військами РФ Міністр оборони України Олексій Резников заявив, що російські окупанти є терористами і ведуть війну з українськими жінками та дітьми. Він наголосив, що ворог буде розбитий і допоможе в цьому кожен українець на своєму місці.

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