Росіяни – терористи. Вони ведуть війну з жінками та дітьми, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резников заявив, що російські окупанти є терористами і ведуть війну з українськими жінками та дітьми. Він наголосив, що ворог буде розбитий і допоможе в цьому кожен українець на своєму місці. Про це Резников заявив у Facebook.

Міністр оборони зазначив, що економіку країни перевели на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Люди, які вимушені були евакуюватись повинні знайти роботу на новому місці, бо кожна допомога потрібна для країни.

Ситуація на позиціях є контрольована. Так, в нас теж є втрати. Але на визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає.

«Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Все більше випадків небажання воювати», – повідомив Резніков.

Ворог продовжує нести суттєві втрати. Станом на 6 березня знищено понад 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога.

«Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищіти нашу країну, нищіти наш народ. В них нічого не вийде. Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни – звичайні терористи. А терористи будуть знищені. Ворог чинить опір, але ми робимо все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з під обстрілів, забезпечити підвіз гуманітарної допомоги. МИ нікого не кинемо і дуже скоро повернемось», – заявив міністр.

Резніков наголошує: сьогодні Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу: українські діти і жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу «вєлікой росії». І весь світ має перестати!

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