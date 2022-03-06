Буча в облозі: ворог обстрілює житлові квартали

У місті Буча під Києвом російські війська продовжують нещадно обстрілювати житлові будинки, автомобілі, вбивати мирних жителів і навіть дітей. Про це йдеться на сторінці Бучанської міської ради у Facebook.

У міськраді кажуть, що російські загарбники ведуть обстріли по всіх кварталах Бучі.

«Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв’язку, інтернету», – йдеться в повідомленні.

Щодня міська влада отримує майже тисячі повідомлень від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу у продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій.

«Жителі просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість мешканців перебуває у підвалах», – розповіли у міській раді.

Також наразі неможливо доставити гуманітарні вантажі, адже громада перебуває у облозі ворога.

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