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Від початку вторгнення РФ до тероборони вступили 100 тисяч людей

Ольга Денисяка

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За десятьднів від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців. Про це ввечері 5 березня заявила Національна гвардія України.

«З початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців. Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України. Пишаємося такою підмогою, разом до кінця», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на Львівщині зараз триває процес формування підрозділів сил територіальної оборони. Комплектування 103 окремої бригади тероборони завершується, натомість на Львівщині формують 125 бригаду територіальної оборони, яка виконуватиме завдання пов’язані з Львовом.

Для того, щоб записатися у територіальну оборону Львівщини потрібно:

  • прийти в центр рекрутингу на вулицю Пасічну, 68 з 8 до 19 години;
  • мати з собою внутрішній паспорт чи id-картку, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, дві фотографії 3х4;
  • якщо військово-обліковий документ втрачено через бойові дії, відбувається групова постановка на військовий облік.

Раніше повідомлялося, що львів’яни створили 125-у окрему бригаду сил територіальної оборони міста. Начальником її штабу став підполковник Дмитро Литвин.

Також формується окремий 10-ий стрілецький батальйон у складі Територіального центру комплектації.

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