У Львові формують другу бригаду тероборони: як записатися

Комплектування 103 окремої бригади тероборони завершується, натомість на Львівщині формують 125 бригаду територіальної оборони, яка виконуватиме завдання пов’язані з Львовом. Про це йдеться на Telegram-каналі 103 бригади Сил ТрО ЗСУ.

В області триває процес формування підрозділів сил територіальної оборони. Одна бригада вже майже сформована, відтак триває набір охочих до другої.

«Сформована на 90% одна бригада сил територіальної оборони, прийняли військову присягу і зі вчорашнього дня приступили до індивідуальної підготовки», – цитує командира територіальної оборони Львівщини, підполковника Валерій Курко пресслужба ЛОДА.

Наразі тероборонці проходять бойове навчання, зокрема тактичну та вогневу підготовку, тактичну медицину.

Водночас в області формують другу бригаду сил територіальної оборони. Розгорнуті пункти по прийому особового складу і укомплектування до штатів військового часу.

«Великі черги до військових комісаріатів та центрів рекрутингу територіальної оборони демонструють високий моральний дух наших людей, бажання знищувати ворога всіма можливими способами», – розповіли у 103 бригаді тероборони.

Є можливість долучитися до територіальної оборони в Золочеві, Яворові та Дрогобичі. Для цього досить з’явитися до військового комісаріату із документами.

Також військовослужбовців, які мають бойовий досвід чи були в зоні ООС вже залучають для посилення оборони державних об’єктів, для несення служби на блокпостах тощо. Наразі вже тисячі чоловіків долучились до тероборони Львівщини.

Для того, щоб записатися у територіальну оборону Львівщини потрібно:

прийти в центр рекрутингу на вулицю Пасічну, 68 з 8 до 19 години;

мати з собою внутрішній паспорт чи id-картку, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, дві фотографії 3х4;

якщо військово-обліковий документ втрачено через бойові дії, відбувається групова постановка на військовий облік.

Раніше повідомлялося, що львів’яни створили 125-у окрему бригаду сил територіальної оборони міста. Начальником її штабу став підполковник Дмитро Литвин.

Також формується окремий 10-ий стрілецький батальйон у складі Територіального центру комплектації.

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