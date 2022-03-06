Вакарчук вступив до лав тероборони Львівщини

Відомий український музикант, соліст гурту «Океан Ельзи» Святослва Вакарчук вступив до лав територіальної оборони Львівської області. Про це у Facebook повідомив очільник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

«Офіцер запасу, почесний громадянин міста Львова, музикант та лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук став у бойовий стрій захисників України! Відсьогодні, у складі територіальної оборони Львівщини він починає виконувати свій військовий обов’язок. Бажаємо йому солдатського щастя», – заявив Олександр Тіщенко.

Львівський портал повідомляв про відомих українських діячів, які долучилися до підрозділів територіальної оборони країни. Серед них: гурт «Антитіла», соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, український режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов, активіст Сергій Стерненко, український письменник, журналіст Вахтанг Кіпіані та керівник ГО «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

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