У Львові потрібні продукти для військових та переселенців: що приносити

На склад Львівської обласної військової адміністрації, який розташований на нижньому Шуварі, потрібні продукти для українських військових і тимчасово переселених осіб. Про це Львівський портал поінформували у пресслужбі Львівської ОДА.

Склад розташований на нижньому Шуварі за адресою вул. Хуторівка, 4-Б. Сюди мешканців області, які можуть допомогти, просять приносити:

Борошно

Макарони

Крупи

Цукор

Рибні консерви

Тушонка

М’ясо (птиця, свинина, яловичина)

Мівіна

Олія

Риба

Одноразовий посуд

Контактною особою виступає Юрій, телефон 0979790438

Раніше Львівський портал підготував перелік волонтерських організацій та центрів у Львові.

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