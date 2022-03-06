У Львові потрібні продукти для військових та переселенців: що приносити

На склад Львівської обласної військової адміністрації, який розташований на нижньому Шуварі, потрібні продукти для українських військових і тимчасово переселених осіб. Про це Львівський портал поінформували у пресслужбі Львівської ОДА.
Склад розташований на нижньому Шуварі за адресою вул. Хуторівка, 4-Б. Сюди мешканців області, які можуть допомогти, просять приносити:
- Борошно
- Макарони
- Крупи
- Цукор
- Рибні консерви
- Тушонка
- М’ясо (птиця, свинина, яловичина)
- Мівіна
- Олія
- Риба
- Одноразовий посуд
Контактною особою виступає Юрій, телефон 0979790438
Раніше Львівський портал підготував перелік волонтерських організацій та центрів у Львові.
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Оксана Попович