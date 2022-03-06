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У Львові потрібні продукти для військових та переселенців: що приносити

Оксана Попович

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На склад Львівської обласної військової адміністрації, який розташований на нижньому Шуварі, потрібні продукти для українських військових і тимчасово переселених осіб. Про це Львівський портал поінформували у пресслужбі Львівської ОДА.

Склад розташований на нижньому Шуварі за адресою вул. Хуторівка, 4-Б. Сюди мешканців області, які можуть допомогти, просять приносити:

  • Борошно
  • Макарони
  • Крупи
  • Цукор
  • Рибні консерви
  • Тушонка
  • М’ясо (птиця, свинина, яловичина)
  • Мівіна
  • Олія
  • Риба
  • Одноразовий посуд

Контактною особою виступає Юрій, телефон 0979790438

Раніше Львівський портал підготував перелік волонтерських організацій та центрів у Львові.

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