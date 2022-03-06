Російський солдат здався у полон через кохання до українки

Російський окупант здався у полон українським військовим. У телефонній розмові зі своєю дівчиною-українкою він зізнався, що хоче припинити війну і бути з нею. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Російський окупант до війни зустрічався з дівчиною з Бердичева.

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. За цей час українські військові взяли в полон так багато окупантів, що українська влада почала задумуватися над створення таборів для полонених. Часто російські загарбники самі здаються в полон, щоб врятувати собі життя.

Як повідомили у СБУ, цього разу в полон потрапив загарбник, який народився в Північній Осетії. До війни він зустрічався з українською дівчиною з Бердичева.

Потрапивши в полон, він попросив українських військових дозволити йому зателефонувати своїй коханій. Так, в розмові з дівчиною він зізнався, що хоче припинити війну і бути з нею.

«Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!» – сказав російський солдат.

У цьому випадку загарбника від смерті врятувало кохання.

«Полон – єдиний вихід для загарбників. Тому що Україна обов’язково переможе! Слава Україні», – резюмували у СБУ.

Раніше Львівський портал розповідав, як російські солдати добровільно здаються в полон.

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