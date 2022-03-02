Бліцкриг не вдався: російські солдати добровільно здаються в полон

Росія забезпечила своє військо провізією на три дні, а коли блискавичний план захоплення України не вдався, деморалізовані солдати почали здаватися у полон. Про це стало відомо із відеодопиту полоненого військового РФ, оприлюдненого на Telegram-каналі СБУ.

Полонений розповів, що російським військовим наказали йти за маршрутом, так вони перетнули український кордон.

«Взяли води та їжі на три дні. Через три дні повинні були повернутися у табір», – сказав солдат РФ.

Він також повідомив, що у військових забрали телефони та документи. Відповідно зв’язку з рідними вони не мали.

Росіянин розповів, що на другий день війни його бойова машина зламалася. Та колона армії РФ пройшла повз, відмовившись допомогти. Тому російські солдати спочатку переховувалися, а потім самі здалися територіальній обороні.

Відтак українці надали полоненим першу медичну допомогу та нагодували.

Водночас у відеозверненні, російський солдат визнав, що на території України йде війна та гине мирне населення. Він закликав росіян припинити кровопролиття, протестувати та не вірити російській пропаганді. А своїм побратимам він порадив здаватися у полон.

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що серед російських військових зростає рівень деморалізації через запеклий опір з боку українців. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік російського чи білоруського кордону.

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