Росіяни знову обстрілами зірвали евакуацію з Маріуполя, – Азов

В Маріуполі друга спроба «зеленого коридору» для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян. Про це повідомив полк Азов у Маріуполі.

Евакуація мирного населення з міста Маріуполь була запланована на 12:00 год. Колони мали рухатись із супроводом Червоного Хреста. Однак окупанти відкрили вогонь та вкотре зірвали евакуацію.

«Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних – гарантій безпеки «зелених коридорів» бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого. Сьогодні повторилася вчорашня ситуація і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші», – йдеться в повідомленні.

Бійці полку Азов закликають мешканців Маріуполя залишатися в укриттях, доки не буде забезпечено повну тишу.

«Бійці полку Азов закликають всю Україну боротися за Маріуполь! Паліть цю ворожу мерзоту! Закидайте ворожу техніку коктейлями молотова, не пускайте окупанта в свій дім! Слава нації! Смерть ворогам!», – наголошують в полку.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, російська сторона погодилась припинить вогонь і відкрити гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи. Евакуація мала тривати з 11:00 до 16:00 год. під супроводом Червоного хреста.

Одгак російська сторона порушила домовленості про «зелений коридор» і почала обстріл. Через це евакуацію мирних жителів довелося перенести.

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